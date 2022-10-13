Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли в спецоперации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятеро призванных в рамках частичной мобилизации жителей Челябинской области погибли в ходе специальной военной операции. Все погибшие были призваны из одного военного комиссариата – Коркинского, где подтвердили данную информацию.

«Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», - сказано в заявлении пресс-службы правительства Челябинской области, опубликованном в четверг, 13 сентября.

Правительство Челябинской области сообщило, что окажет всю необходимую помощь родным и близким погибших. Как отмечает сайт chel.kp.ru, кроме положенных федеральных выплат, семьи погибших также получат по одному миллиону рублей.

Страховку и дополнительную компенсацию изначально назначали профессиональным военнослужащего в случае ранения, а их семьям в случае гибели военного, а после начала частичной мобилизации данное правило распространили на всех участников спецоперации.