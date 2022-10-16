В Челябинской области прошли похороны мобилизованных, погибших в спецоперации на Украине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Коркино Челябинской области прошли похороны Тимура Ахметшина и Антона Борисова, погибших через две недели после мобилизации, пишет РБК.

Церемония прошла со всеми воинскими почестями со стрельбой и под гимн России на местном кладбище. На прощание прибыли сотни человек, в том числе депутат Госдумы от российского региона Валерий Гартунг, глава Коркинского района Наталья Лощинина и военный комиссар области Андрей Максуров.

Напомним, пятеро призванных в рамках частичной мобилизации жителей Челябинской области погибли в ходе специальной военной операции. Все погибшие были призваны из одного военного комиссариата – Коркинского, где подтвердили данную информацию.

Правительство Челябинской области сообщило, что окажет всю необходимую помощь родным и близким погибших. Как отмечает сайт chel.kp.ru, кроме положенных федеральных выплат, семьи погибших также получат по одному миллиону рублей.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.