В Белгородской области выдан первый льготный кредит по Единой ипотеке

Единая региональная ипотека позволяет объединять федеральные и региональные меры поддержки по кредитам на покупку жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая семья из Белгородской области получила льготный кредит по Единой ипотечной программе, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Ставка на покупку жилья составила 2,7% на весь срок кредита против среднерыночной по региону в размере около 9% годовых.

Напомним, единая региональная ипотека позволяет объединять федеральные и региональные меры поддержки по кредитам на покупку жилья. За счет дополнительной субсидии от региона жители Белгородской области, которые являются работниками бюджетной сферы, могут снизить ставку по ипотеке на 3 процентных пункта на весь срок кредитования. Первый кредит по Единой ипотеке в регионе выдал Сбербанк.

«Благодаря федеральным мерам господдержки уже более 1,7 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия или существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет, – пояснил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин. - Чтобы сделать приобретение жилья еще более доступным, ДОМ.РФ разработал Единую ипотеку, которая в том числе расширяет возможности регионов по адресной поддержке граждан».

По мнению заместителя министра – начальника департамента жилищного строительства министерства строительства Белгородской области Валерия Гридчина развитие Единой ипотечной программы от ДОМ.РФ позволит повысить доступность жилья в регионе. Улучшить жилищные условия до конца этого года смогут более 20 семей.

К реализации программы в Белгородской области уже присоединились Банк ДОМ.РФ и Сбербанк, для получения ипотеки со сниженной ставкой жители региона могут подать заявление в эти кредитные организации. Информацию о статусе заявки можно получить по телефону «горячей линии» Консультационного центра ДОМ.РФ, работающей в круглосуточном режиме (8-800-775-11-22).

Единая ипотечная программа запущена в 2021 году. С момента запуска программы помимо Белгородской области к ней присоединились Московская, Ростовская, Нижегородская, Калужская, Саратовская, Самарская, Челябинская, Иркутская, Амурская, Вологодская, Тульская области, Хабаровский край, а также республики Тыва, Алтай и Чувашия.