Утечка нефти на польском участке нефтепровода "Дружба" не привела к падению поставок из России Фото: REUTERS

Утечка нефти на польском участке нефтепровода «Дружба» не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию. Такое заявление сделал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

«Транспортировку мы не сокращали. У нас идет плановая», - заявил вице-президент «Транснефти», комментируя в кулуарах Российской энергетической недели вопрос о поставках нефти по нефтепроводу «Дружба» после обнаруженной утечки на польском участке.

Андронов также уточнил, что «Транснефть» поставляет нефть в Польшу, а позже уже польский оператор осуществляет поставки в Германию, а на уточняющий вопрос о сохранении плановых объемов поставок и в Польшу, и в Германию, он ответил утвердительно.

Напомним, в среду, 12 октября, оператор польского участка PERN сообщил об обнаружении утечки на одной из двух ниток «Дружбы» в Польше. Как уточнялось в заявлении, повреждение было обнаружено на магистрали, по которой сырая нефть поступала в Германию.