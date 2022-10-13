Европа частично заменила российский уголь более дорогим и вредным из ЮАР и Колумбии

Европа нарастила импорт угля из Африки и Южной Америки Фото: REUTERS

Европа нарастила импорт угля из Колумбии и ЮАР на фоне эмбарго на данный вид топлива из России, которое вступило в силу в августе 2022 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Eurostat.

Так, в августе европейскими странами закуплено 1,3 млн тонн российского угля, что на 77% меньше, чем месяцем ранее. При этом за счет роста стоимости ресурса в денежном выражении за 2022 год поставки упали только на 23%.

Недостаток топлива Европа восполняет за счет роста закупок более дорогого и вредного угля их ЮАР и Колумбии. Так, африканская страна нарастила поставки до 1,6 млн тонн (рост в 3,4 раза), а южноамериканская – до 2,6 млн тонн (рост в 2 раза).

Однако, цены импорта из этих стран существенно выше. Так, если Китай с дисконтом в 40% покупает российский уголь за 130 долларов за тонну, то Европа за аналогичный ресурс из Африки и Южной Америки платит уже порядка 300 долларов, уточнил эксперт из НРА Сергей Гришунин.

По его словам, замена российского угля также бьет и по экологии. Если в кузбасском угле содержится только 0,3-0,4% серы, то в африканском и южноамериканском – около 2%.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность перенаправить около 25 млн тонн угля с запада на восток. По его прогнозам, экспорт угля в стране по Восточному полигону вырастет до 216 млн тонн уже к 2030, а мощность портов по переправке вырастет в 1,4-2,3 раза к 2031 году, то есть до 211 млн тонн.