МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции из-за расследования диверсий на "Северных потоках" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ заявило демарш послам Германии, Дании и Швеции на фоне расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не признает никаких «псевдорезультатов» расследования произошедшего на «Северных потоках», если в нем не примут участию российские эксперты. В министерстве также отметили, что в последнее время появились сообщения о привлечении Вашингтона к данному расследованию.

«В случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям, в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать, либо они покрывают исполнителей этих террористических актов», - сказано в сообщении МИД РФ, где добавляют, что без участия российских специалистов «Россия, разумеется, не признает никакие "псевдорезультаты" такого расследования».

Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о планах по созданию Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом совместной следственной группы для расследования терактов на «Северных потоках», отметив, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии».