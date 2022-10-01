Германия, Дания и Швеция создадут совместную группу для расследования аварии на «Северных потоках»

Германия заявила о создании совместной группы с Данией и Швецией для расследования диверсии на "Северных потоках". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия, Дания и Швеция намерены создать совместную следственную группу для расследования аварии на «Северных потоках». Об этом в интервью газете Bild am Sonntag в субботу 1 октября заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер, добавив, что имеющиеся данные говорят о возможности «акта диверсии» на газопроводах.

«Мы хотим сформировать Joint Investigation Team - совместную следственную группу в соответствии с законодательством Евросоюза, в которую все три государства направят следователей», - заявила Фезер.

Ранее британский премьер Лиз Трасс направила руководству Дании обращение с предложением помощи в расследовании резонансных диверсий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Сообщалось, что помощь власти Британии готовы оказать как в рамках международного расследования инцидентов, так и в рамках следствия, которое проводят датские правоохранительные органы.

В то же время служба безопасности Швеции допустила участие «иностранных сил» в авариях на «Северных потоках».

Также замглавы МИД РФ Грушко заявил о готовности России участвовать в расследовании аварии на «Северных потоках».

Напомним, ранее сообщалось о падении давления на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Позднее в Швеции сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».