Тегеран видит перспективы транзита российского газа через Иран в Пакистан

Иран заинтересован в транзите российского газа в страны Персидского залива Фото: REUTERS

"Газпром" может экспортировать через территорию Ирана российский газ в Пакистан и другие страны Персидского залива, это перспективное направление. Соответствующее заявление сделал заместитель министра нефти Ирана Ахмед Асадзаде на полях Российской энергетической недели в четверг, 13 октября 2022 года.

"Иран предоставляет уникальную возможность - через территорию Ирана можно транспортировать российские нефть и газ покупателям на юге Персидского залива", - уточнил Асадзаде.

По его словам, инициатива Тегерана стала еще актуальнее на фоне снижения экспорта газа в Европу и стремлении России перенаправить высвободившиеся объемы в азиатском направлении.

Как ранее писал сайт KP.RU, Иран вскоре начнет закупать у России 9 млн кубометров газа в сутки в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией.

Транзит голубого топлива планируется осуществлять через территорию Азербайджана. Оно пойдет как на собственные нужды Ирана, так и своповые поставки в другие страны, которые расположены южнее, уточнили иранские журналисты.