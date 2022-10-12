Турция изучит предложение Путина переместить транзит газа из “Северного потока” в Черное море

В Минэнерго Турции заявили, что Анкара изучит предложение переместить транзит из “Северного потока” в Черное море Фото: REUTERS

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что предложение президента России Владимира Путина переместить транзит газа с трубопроводов на “Северном потоке” в черноморские регионы заинтересовало Анкару, и власти обязательно изучат этот вопрос. Об этом он сообщил во время выступления на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?" на форуме "Российская энергетическая неделя". По словам министра, технические возможности для реализации проекта имеются.

"Что касается предложения Владимира Путина, мы, конечно впервые об этом услышали. Наверное, еще рано говорить о том, что мы знаем, как это сделать. Для нас это новое предложение. Необходимо обсуждение технических, торгово-юридических вопросов. Но Турция очень активно работает с Россией, мы вместе реализовывали очень крупные технологические проекты, мы очень надежные партнеры”, - сказал Донмез.

Министр напомнил о том, что у Москвы с Анкарой есть уже успешные проекты в области энергетики, которые выгодны обеим сторонам. "Турецкий поток", по его словам, это первый из крупных международных проектов, и сейчас еще продолжаются работы на АЭС "Аккую". Поэтому перспективы нового сотрудничества будут в дальнейшем активно обсуждаться.

В “Газпроме” также поддерживают инициативу развития инфраструктуры в Черном море. По мнению представителей компании, это намного быстрее и целесообразнее, чем восстанавливать “Северный поток”.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября.

Владимир Путин во время выступления также подчеркнул, что Россия входит в число мировых лидеров по экспорту нефти и газа.