Власти Херсонской области не планируют эвакуировать жителей из региона Фото: REUTERS

Власти Херсонской области не планируют никакой эвакуации населения из региона, глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо просит Россию помочь лишь с временным пребыванием жителей в других субъектах РФ, заявил его заместитель Кирилл Стермоусов.

«Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Обращение губернатора Владимира Сальдо к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации не является призывом к эвакуации», – написал он в своем Telegram-канале.

Замглавы администрации региона призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, поскольку войска их Херсонской области выводить не собираются. Регион является частью России, добавил Стремоусов.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Сальдо обратился к российскому руководству с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части России, указав на участившиеся обстрелы гражданской инфраструктуры.