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Политика13 октября 2022 13:58

Захарова назвала руководство Украины «клубком змей»

Первые лица Украины «сами себя сжирают», заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала руководство Украины «клубком змей»

Захарова назвала руководство Украины «клубком змей»

Фото: Иван Макеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на противоречивые заявления президента Украины Владимира Зеленского и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сравнив киевские власти с клубком змей.

«Зеленский захватывает немецкое ТВ в том, что Россия сама взорвет инфраструктуру на своей территории. Параллельно его «министр иностранных дел» Кулеба признался в совершении терактов на Крымском мосту и в Белгороде. Клубок змей, которые сами себя сжирают», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский в ходе интервью немецкому изданию ZDF заявил, что Россия якобы планирует нанести удары по своей же газотранспортной инфраструктуре, чтобы обвинить в этом Украину и в ходе ответных ударов вывести из строя ГТС Украины, перекрыв таким образом поставки газа в Европу, вынудив Европу ввести в строй «Северный поток – 2».

Как писал сайт KP.RU, глава МИД Украины в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признал, что Киев стоит за атаками на территорию Крыма и Белгородской области.