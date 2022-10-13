Захарова назвала руководство Украины «клубком змей» Фото: Иван Макеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на противоречивые заявления президента Украины Владимира Зеленского и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сравнив киевские власти с клубком змей.

«Зеленский захватывает немецкое ТВ в том, что Россия сама взорвет инфраструктуру на своей территории. Параллельно его «министр иностранных дел» Кулеба признался в совершении терактов на Крымском мосту и в Белгороде. Клубок змей, которые сами себя сжирают», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский в ходе интервью немецкому изданию ZDF заявил, что Россия якобы планирует нанести удары по своей же газотранспортной инфраструктуре, чтобы обвинить в этом Украину и в ходе ответных ударов вывести из строя ГТС Украины, перекрыв таким образом поставки газа в Европу, вынудив Европу ввести в строй «Северный поток – 2».

Как писал сайт KP.RU, глава МИД Украины в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признал, что Киев стоит за атаками на территорию Крыма и Белгородской области.