Шольц назвал спецоперацию на Украине «крестовым походом» против Запада Фото: REUTERS

Специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, на самом деле является «крестовым походом» против всего Запада, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Она касается не только Украины. Скорее всего, российское руководство рассматривает войну как часть большого крестового похода против либеральной демократии, крестового похода против международного порядка, основанного на правилах», – заявил политик в ходе конференции в Берлине.

Глава правительства ФРГ заверил, что Германия продолжит оказывать Украине военную и экономическую помощь в тех объемах, которые необходимы для защиты суверенитета и целостности.

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер ФРГ заявил, что президент России Владимир Путин так и не признал, что начать специальную военную операцию на Украине было ошибкой. В сентябрьском разговоре с российским лидером Шольц призвал его «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Он пообещал предпринять ответные меры на любые шаги Москвы.