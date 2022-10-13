В Германии обнародовали доклад правительства Меркель, исключающий угрозу «Северного потока – 2» для Европы Фото: REUTERS

В Германии обнародовали экспертное заключение о газопроводе «Северный поток – 2», который исключает угрозу энергетической безопасности Европы. Доклад был составлен еще во времена нахождения у руля германского правительства Ангелы Меркель и подписан ею же.

По информации немецкого телеканал n-tv, в документе отрицаются опасения по поводу энергетической зависимости ФРГ и Европы от России и опасности энергоснабжения после ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Более того, в докладе указывается, что трубопровод повысит надежность импорта газа, так как позволяет поставлять его с новых месторождений на Ямале.

Как отмечается в сообщении, отчет был отправлен тогдашним министром экономики Германии Петером Альтмайером в Федеральное сетевое агентство страны. Стоит отметить, что среди подписантов документа был и нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, занимавший в то время должность министра финансов.

Напомним, в конце февраля власти Германии решили остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» после признания Россией независимости республик Донбасса.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Россия не использовала газ и «Северный поток – 2» как оружие.