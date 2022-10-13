Меркель не признала ошибкой газовые контракты с Россией Фото: REUTERS

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет о решении закупать у России большие объемы газа, поскольку в тех условиях это было оправданным.

«С точки зрения того времени было очень рационально и объяснимо получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других частей мира. Даже во времена холодной войны Россия была надежным поставщиком энергоресурсов», – сказала экс-глава правительства ФРГ, вступая в Лиссабоне.

По мнению Меркель, теперь Германии нужно диверсифицировать свое энергоснабжение, поскольку она отказывается от атомной и угольной энергетики. Как отметила политик, в течение этого переходного периода стране будет необходим газ.

Тем временем в Германии обнародовали экспертное заключение о газопроводе «Северный поток – 2», который исключает угрозу энергетической безопасности Европы. Доклад был составлен еще во времена нахождения у руля германского правительства Меркель и подписан ею же.