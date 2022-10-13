Агенты украинской разведки признались в попытке теракта у школы в Мелитополе Фото: REUTERS

В Мелитополе задержали агентов Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые рассказали о подготовке теракт рядом со школой города.

В беседе с РИА Новости агенты ГУР сообщили, что совершить теракт в Мелитополе им поручили кураторы из украинской спецслужбы. Один из них положил взрывчатку под окнами школы, но в ГУР остались его недовольны, поскольку при взрыве никто не пострадал. Агент при этом признался, что знал о нахождении в учебном заведении детей.

Второй из задержанных в свою очередь рассказал о задании ликвидировать сотрудника избирательной комиссии во время референдума о вхождении Запорожской области в состав России. По его словам, он побоялся закинуть взрывчатку в дом члена избиркома, бросив ее во двор.

После неудачного выполнения задания в ГУР попытались избавиться от исполнителей. Они поручили им забрать из тайника взрывное устройство, которое позже сдетонировало, однако боевики находились в этот момент в другой комнате и поучили только легкие ранения и контузию.

Как писал сайт KP.RU, ранее экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению в диверсиях в Мелитополе.