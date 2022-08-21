Бывший офицер СБУ задержан по подозрению в диверсиях в Мелитополе

В доме подозреваемого обнаружены взрывчатка, оружие и боеприпасы Фото: Кадр видео

Экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) задержан по подозрению в диверсиях в Мелитополе. Об этом сообщается в телеграм-канале городских властей.

"Бывший украинский офицер вёл наблюдения за полетами российских военных на аэродроме, - говорится в сообщении. - Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима".

Как ранее писал сайт KP.RU, в Мелитополе предотвращен теракт. По информации региональной администрации, диверсию готовили украинские спецслужбы. Они организовали подрыв одной из опор линии электропередачи (ЛЭП) у Мелитополя и планировали еще один взрыв, но его удалось предотвратить.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на одной из трех оставшихся опор линии электропередач полицейские-кинологи обнаружили заряд взрывчатки с таймером на 12:40, отметив, что данное устройство было обезврежено.