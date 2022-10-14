Кулеба пожаловался пранкерам, что европейцев приходится заставлять принимать новые санкции

Глава МИД Украины Кулеба пожаловался, что европейские страны приходится "заставлять" принимать и поддерживать новые антироссийские санкции. Фото: REUTERS

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался на «уставших от санкций» европейцев. О необходимость «заставлять» европейцев принимать и поддерживать новые санкции Кулеба заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры позвонили Кулебе, выдав себя за бывшего посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола. Полностью пранк с Кулебой размещен на Rutube-канале Вована и Лексуса.

«У европейцев sanctions fatigue в чистом виде, их нужно заставлять, им все сложнее обеспечивать поддержку санкций со стороны Венгрии», - пожаловался Кулеба.

Также министр иностранных дел Украины озвучил ежемесячную сумму, которую Украина ожидает от Запада.

«При нынешнем балансе нам нужно в районе 5 миллиардов в месяц», - сказал Кулеба, отметив, что Украине придется обращаться в МВФ.

Также глава МИД Украины признал причастность Киева к диверсиям в Крыму и Белгородской области в разговоре с пранкерами.

После этого представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти Украины открыто признались в терроризме.