Компания Илона Маска SpaceX попросила у Пентагона 124 млн долларов для финансирования системы связи Starlink на Украине

Компания Илона Маска предложила Пентагону оплатить Украине Starlink. Фото: REUTERS

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX предложила Пентагону взять на себя расходы на оплату работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом в четверг 13 октября сообщила телекомпания CNN.

Компания уведомила американское военное ведомство, что она «не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределенного времени» и предложила Пентагону взять эти расходы на себя.

Речь идет о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца 2022 года, отмечает телеканал.

Ранее высокопоставленный чиновник из украинского правительства заявил изданию Financial Times, что перебои в работе системы спутниковой связи Starlink вызывают панику среди украинских военных.

Также сообщалось, что российские военные захватили в освобожденном Красном Лимане комплекс Starlink Илона Маска.