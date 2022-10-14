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Политика14 октября 2022 1:26

Компания Илона Маска SpaceX попросила у Пентагона 124 млн долларов для финансирования системы связи Starlink на Украине

Компания предложила американскому военному ведомству взять на себя расходы по обеспечению Украины связью
Мария ПАВЛОВА
Компания Илона Маска предложила Пентагону оплатить Украине Starlink.

Компания Илона Маска предложила Пентагону оплатить Украине Starlink.

Фото: REUTERS

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX предложила Пентагону взять на себя расходы на оплату работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом в четверг 13 октября сообщила телекомпания CNN.

Компания уведомила американское военное ведомство, что она «не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределенного времени» и предложила Пентагону взять эти расходы на себя.

Речь идет о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца 2022 года, отмечает телеканал.

Ранее высокопоставленный чиновник из украинского правительства заявил изданию Financial Times, что перебои в работе системы спутниковой связи Starlink вызывают панику среди украинских военных.

Также сообщалось, что российские военные захватили в освобожденном Красном Лимане комплекс Starlink Илона Маска.