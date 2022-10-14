Новак предложил главе ЕК фон дер Ляйен отправить счета за газ и свет выступавшим против российских энергоресурсов политикам

Александр Новак предложил европейским потребителям отправлять возросшие счета за газ и свет политикам, поддержавшим антироссийские решения. Фото: Андрей МИНАЕВ

Российский вице-премьер Александр Новак предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вариант, что делать с возросшими счетами европейских потребителей за газ и свет. Новак предложил отправлять их тем политикам, которые выступали за переход на закупку газа по спотовым ценам, отказ от долгосрочных контрактов с Россией по энергоресурсам и другие рестрикции.

Вице-премьер напомнил об ответственности за принимаемые решения.

«Отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь», - сказал российский вице-премьер в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Тем временем английский журнал The Economist признал провал в санкционной политике, отметив, что Запад свалился в кризис, а Россия из него вышла.

Ранее экономист Остапкович сообщил, что США способны объявить санкции странам, которые откажутся от потолка цен на нефть из России.