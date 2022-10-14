Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация на поле боя определит ход дипломатического урегулирования конфликта

Кулеба заявил, что западное оружие и антироссийские санкции позволят улучшить позицию Украины за столом переговоров. Фото: REUTERS

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает при помощи западного оружия обратить в свою пользу ситуацию на поле боя и таким образом повлиять на ход дипломатического урегулирования конфликта. Об этом Дмитрий Кулеба сказал в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры позвонили главе украинского МИД, выдав себя за бывшего посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола. Полностью пранк с Кулебой размещен на Rutube-канале Вована и Лексуса.

«Мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», - сказал Кулеба, добавив, что положение Украины за переговорным столом могут улучшить западное оружие и антироссийские санкции.

Также глава МИД Украины признал причастность Киева к диверсиям в Крыму и Белгородской области в разговоре с пранкерами.

Ранее сообщалось, что Кулеба пожаловался пранкерам на европейцев, которых приходится заставлять принимать новые санкции.