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Политика14 октября 2022 2:01

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация на поле боя определит ход дипломатического урегулирования конфликта

Об этом Кулеба рассказал российским пранкерам, которых принял за бывшего американского посла
Мария ПАВЛОВА
Кулеба заявил, что западное оружие и антироссийские санкции позволят улучшить позицию Украины за столом переговоров.

Кулеба заявил, что западное оружие и антироссийские санкции позволят улучшить позицию Украины за столом переговоров.

Фото: REUTERS

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает при помощи западного оружия обратить в свою пользу ситуацию на поле боя и таким образом повлиять на ход дипломатического урегулирования конфликта. Об этом Дмитрий Кулеба сказал в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры позвонили главе украинского МИД, выдав себя за бывшего посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола. Полностью пранк с Кулебой размещен на Rutube-канале Вована и Лексуса.

«Мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», - сказал Кулеба, добавив, что положение Украины за переговорным столом могут улучшить западное оружие и антироссийские санкции.

Также глава МИД Украины признал причастность Киева к диверсиям в Крыму и Белгородской области в разговоре с пранкерами.

Ранее сообщалось, что Кулеба пожаловался пранкерам на европейцев, которых приходится заставлять принимать новые санкции.