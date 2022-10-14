Испанские СМИ предупредили Европу о «немыслимом ужасе» пребывания в статусе колонии США

Европу предупредили об "ужасе", если она продолжит обслуживать интересы США. Фото: REUTERS

Будущее стран Европы представляется «немыслимо ужасным» из-за того, что она ведет себя как колония Соединенных Штатов, подчиняя свои интересы интересам американского ВПК и обслуживанию нужд Вашингтона. Об этом пишет испанское издание Rebelion.

Издание напоминает, что Евросоюз вынужден массово закупать американскую военную технику и, скорее всего, будет вынужден покупать американский газ из-за диверсии на «Северных потоках», в то же время сокращая инвестиции в собственную социальную сферу и откладывая на неопределенный срок смену энергетической модели.

Автор публикации советует Европе перестать «проглатывать военную пропаганду» и обратить внимание на то, что США хотят использовать украинский конфликт для восстановления собственной гегемонии.

Тем временем Китай предупреждает страны мира в карикатурах: удушить Россию не получится, а дядя Сэм стреляет себе в ногу.

Ранее английский журнал The Economist признал провал в санкционной политике, отметив, что Запад свалился в кризис, а Россия из него вышла.