Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 октября 2022 2:39

Испанские СМИ предупредили Европу о «немыслимом ужасе» пребывания в статусе колонии США

Rebelion: Европа вынуждена обслуживать нужды Соединенных Штатов
Мария ПАВЛОВА
Европу предупредили об "ужасе", если она продолжит обслуживать интересы США.

Европу предупредили об "ужасе", если она продолжит обслуживать интересы США.

Фото: REUTERS

Будущее стран Европы представляется «немыслимо ужасным» из-за того, что она ведет себя как колония Соединенных Штатов, подчиняя свои интересы интересам американского ВПК и обслуживанию нужд Вашингтона. Об этом пишет испанское издание Rebelion.

Издание напоминает, что Евросоюз вынужден массово закупать американскую военную технику и, скорее всего, будет вынужден покупать американский газ из-за диверсии на «Северных потоках», в то же время сокращая инвестиции в собственную социальную сферу и откладывая на неопределенный срок смену энергетической модели.

Автор публикации советует Европе перестать «проглатывать военную пропаганду» и обратить внимание на то, что США хотят использовать украинский конфликт для восстановления собственной гегемонии.

Тем временем Китай предупреждает страны мира в карикатурах: удушить Россию не получится, а дядя Сэм стреляет себе в ногу.

Ранее английский журнал The Economist признал провал в санкционной политике, отметив, что Запад свалился в кризис, а Россия из него вышла.