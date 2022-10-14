Тринадцать стран Евросоюза нарастили импорт товаров из России почти в два раза за июнь 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За июнь 2022 года 13 стран Европейского союза нарастила импорт из России, в то время как остальные 14 государств сократили закупки товаров из России.

Как сообщается, лидером по росту товарооборота стала Словения, которая увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем 2022 года почти в два раза. Следом идет Испания, где экспорт российской продукции вырос на 69%, а третье место заняла Швеция с 48%. Бельгия стала четвертой, закупая на четверть больше российских товаров. Кроме того, поставки увеличили Дания, Латвия, Мальта, Польша, Словакия, Хорватия, Болгария, Румыния, а также Эстония.

Лидером по снижению импорта стал Кипр, который сократил ввоз российских товаров на 92%. Следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%). В донном списке также отмечены Чехия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Финляндия, Португалия, Нидерланды и Франция.

На первом месте по импорту находится Германия, которая ввезла российских товаров на 3,5 млрд евро, а также Италия (2,6 млрд евро) и Нидерланды (1,7 млрд евро).