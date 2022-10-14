Сенатор Клишас призвал дать правовую оценку "облавам" на призывников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Действиям должностным лиц, которые санкционировали «облавы» на «уклонистов» от объявленной частичной мобилизации, необходимо дать правовую оценку. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения - действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка», - написал парламентарий в своем Telegram-канале, комментируя заявления члена Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилла Кабанова о таких «облавах».

Незадолго до этого Кабанов написал в своем Telegram-канале, что собирает просить председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки «облав», во время которых повестки в военкоматы получают сотрудники предприятий и компаний, имеющих бронь.

Напомним, 21 сентября этого года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В тот же день Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не попадают под этот вид мобилизации. В списке отметили сотрудников IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.