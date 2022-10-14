Ким Чен Ын заявил о полной готовности ядерных сил КНДР к «настоящей войне» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы КНДР полностью готовы к «настоящей войне». Такое заявление было сделано после испытательного пуска крылатых ракет большой дальности. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает CNN.

«Наши боевые ядерные силы … снова доказали свою полную готовность к реальной войне, чтобы взять врагов под свой контроль», сказал глава КНДР.

По его словам, испытательный пуск ракет стал новым предупреждение врагам, а также наглядной демонстрацией абсолютной надежности и боеспособности средств сдерживания Северной Кореи.

Напомним, накануне, в четверг, 13 октября, ЦТАК заявила о запуске в Северной Корее двух ракет в направлении Желтого моря. По данным южнокорейских журналистов, испытания прошли под руководством Ким Чен Ына. Как писал сайт KP.RU, в КНДР завершили новые широкомасштабные испытания ракетного оружия. Целая серия тестовых запусков прошла с 25 сентября по 9 октября 2022 года.