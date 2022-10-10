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В мире10 октября 2022 9:00

«Не о чем говорить с врагами»: Ким Чен Ын пригрозил Америке «кузькиной матерью»

КНДР готовится к испытаниям тактического ядерного оружия, считает американская разведка
Антон ФОКИН
Пресса опубликовал фотографии инспекции Ким Чен Ыном, который лично осуществлял «полевое руководство» войсками

Пресса опубликовал фотографии инспекции Ким Чен Ыном, который лично осуществлял «полевое руководство» войсками

Фото: REUTERS

В Северной Корее завершили новые широкомасштабные испытания ракетного оружия. Речь идет о целой серии тестовых запусков с 25 сентября по 9 октября, во время которых армия КНДР опробовала новые образцы вооружений.

Как пишет «Аль-Джазира», за последние две недели КНДР провели семь ракетных запусков, во время которых отрабатывали удары по командным пунктам, портам и аэропортам.

- Учения по запуску тактических ядерных частей полностью показали действительность, боевую эффективность и способность к реальным боевым действиям ядерных боевых вооруженных сил нашего государства, которые находятся в полной готовности для уничтожения любых объектов в любое время, в любом месте и в любом количестве, - говорится в заявлении государственного новостного агентства ЦТАК.

То, что испытания прошли успешно говорит и реакция СМИ КНДР. Пресса опубликовал фотографии инспекции Ким Чен Ыном, который лично осуществлял «полевое руководство» войсками.

«Вишенкой» учений стали пуски ракеты средней дальности «Хвасон-12», которая установила рекорд для всех северокорейских ракет, преодолев 4,6 тысячи километров, перелетев Японию и упав в Тихом океане.

Но и это еще не всё. По информации «Би-би-си», американская и южнокорейская разведки предупреждают о том, что КНДР готовится в ближайшее время провести первые за 5 лет испытания своего ядерного оружия. Причем речь идет о тактическом боеприпасе, как раз о таком, который мог бы поместиться в боеголовку ракет, запущенных в последние недели.

Эти события вызвали обострение ситуации на Корейском полуострове: к его берегам подошла авианосная ударная группа Пентагона во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Причем не просто пришла «с визитом», а в буквальном смысле слова развернулась, ведь ранее корабли направлялись из Кореи в направлении США, когда поступил приказ вернуться, видимо, чтобы погрозить КНДР.

В ответ Ким Чен Ын заявил, что «такие продолжительные, намеренные и безответственные действия США и южнокорейских властей, обостряющие ситуацию, неизбежно вызовут только наше более резкое реагирование». Глава КНДР отметил, что вести диалог с Вашингтоном и Сеулом не будет, так как ему «не о чем говорить с врагами».

В этом году КНДР особенно активно обкатывает новое оружие, с января Пхеньян провел уже 24 испытания, в которых было запущено более 40 ракет. Стреляли даже с поездов специального железнодорожного комплекса.

В сентябре власти КНДР приняли новый «Закон о политике в сфере ядерных сил», фактически и юридически закрепивший за страной статус ядерной державы.

Согласно документу, владение ядерным оружием теперь является неотъемлемым правом Северной Кореи, а вся полнота ответственности за его применение полностью ложится на председателя лидера страны Ким Чен Ына. В законе перечислены случаи возможного применения ядерного оружия: нанесение превентивного удара при неизбежной угрозе с его стороны, нападение на руководство КНДР, атака на стратегические объекты, включая использование обычных вооружений.

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