Эрдоган заявил о создании в кратчайшие сроки в Турции международного газового хаба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги прошедших днем ранее, 13 октября, в Астане переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, где обсуждался данный вопрос.

По словам турецкого президента, наиболее подходящим местом дня международного газового хаба станет район Фракия в европейской части Турции. Эрдоган заявил, что совместно с Путиным они дали указание министрам энергетики двух стран начать соответствующие работы.

«У нас есть национальный центр распределения (газа), но это будет международный. Ни о каких задержках не может быть речи, наши товарищи проведут необходимые переговоры и сразу начнут работу», - заявил турецкий лидер, подчеркнув, что «в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры», а предварительные работы в данном направлении уже проводятся.

Напомним, днем ранее, 13 октября, российский президент в ходе двухсторонней встречи с турецким коллегой также предложил создать в Турции газовый хаб, подчеркнув, что Анкара и Москва «могли бы спокойно регулировать» цены «на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски».