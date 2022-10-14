Суд Москвы обязал Google разблокировать доступ к YouTube-каналам ВГТРК Фото: REUTERS

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и обязал Google разблокировать доступ к YouTube-каналам организации, следует из картотеки арбитражных дел.

Суд признал требования незаконными отказы ответчиков от договоров. Иск был направлен со стороны ВГТРК к американской Google LLC, российскому ООО "Гугл", ирландским Google Commerce Limited и Google Ireland Limited из-за блокировки каналов на YouTube. Теперь корпорация обязаны вернуть доступ вещателю. В противном случае арбитраж оставляет за собой право взыскать с них прогрессивную судебную неустойку на случай неисполнения решения суда.

Ранее Роскомнадзор сообщил о десятках фактов применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся блокировке оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости.

Напомним, Мировой судья Таганского района Москвы 18 июля назначил Google второй оборотный штраф на сумму более чем 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в России информации.