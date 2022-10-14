Российские войска уничтожили арсенал с западным вооружением в Львовской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России нанесли удар по арсеналу с вооружением, поставленным запанными странами украинской армии, сообщает Министерство обороны РФ.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, воздушно-космические войска России поразили пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и формирования наемников «Иностранный легион» в районе Николаева. В результате были уничтожены более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

В Харьковской области, Красное, Донецкой народной республике, Запорожской и Николаевской областях ракетные войска, авиация и артиллерия РФ уничтожила шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также поразила два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.

Как писалс айт KP.RU, на прошлой неделе российские военные уничтожили цеха Шепетовского завода, где производился ремонт ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.