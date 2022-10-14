Путин считает, что частичная мобилизация завершится через две недели Фото: сайт Кремля

Мобилизационные мероприятия в России могут завершиться в течение двух недель, считает президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас в войсках 222 тысячи мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены»,– заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Астану.

Как отметил российский лидер, качество мобилизационных мероприятий оказалось не лучшее. Когда информационная база обновится и станет максимально достоверной, качество мобилизации должно вырасти, добавил политик.

Как писал сайт KP.RU, Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Он отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно.