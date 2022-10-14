Путин заявил о недопустимости отмены украинской культуры

Путин призвал не уподобляться тем, кто отменяет русскую культуру Фото: REUTERS

Граждане России не должны уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру и отменять украинскую, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

«Мы все время возмущаемся попытками отменить русскую культуру. Все это бред и чушь. Но мы не должны вести себя таким же образом. Украинский язык относится к числу государственных в Крыму. Поэтому само по себе это неправомерно», – сказал глава государства.

Как отметил президент, около трех миллионов граждан России являются украинцами, поэтому отменить их язык и культуру невозможно. Путин напомнил, что в Советском Союзе многие популярные песни были на украинском языке. Культура здесь вообще не причем, подчеркнул политик.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о неудачных попытках западных политиков отменить русскую культуру.