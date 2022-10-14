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Политика14 октября 2022 14:11

Путин заявил о недопустимости отмены украинской культуры

Около трех миллионов граждан России являются украинцами, отменить их культуру невозможно, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин призвал не уподобляться тем, кто отменяет русскую культуру

Путин призвал не уподобляться тем, кто отменяет русскую культуру

Фото: REUTERS

Граждане России не должны уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру и отменять украинскую, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

«Мы все время возмущаемся попытками отменить русскую культуру. Все это бред и чушь. Но мы не должны вести себя таким же образом. Украинский язык относится к числу государственных в Крыму. Поэтому само по себе это неправомерно», – сказал глава государства.

Как отметил президент, около трех миллионов граждан России являются украинцами, поэтому отменить их язык и культуру невозможно. Путин напомнил, что в Советском Союзе многие популярные песни были на украинском языке. Культура здесь вообще не причем, подчеркнул политик.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о неудачных попытках западных политиков отменить русскую культуру.