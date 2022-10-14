Белорусские войска составят основу региональной группировки сил Москвы и Минска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основу региональной группировки сил России и Белоруссии составят белорусские подразделения и отдельные формирования Вооруженных сил РФ, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Белоруссии полковник Виктор Тумар.

«Основу составят белорусские подразделения по штату мирного времени. Региональная группировка войск Союзного государства является исключительно оборонительным проектом», – сказал он журналистам.

По словам Тумара, российские подразделения из состава региональной группировки войск Белоруссии и РФ, начнут прибывать в республику в ближайшие дни. Как отметил полковник, создание группировки вызвано ростом угрозы безопасности, что требует усиления охраны и обороны белорусской границы и снижения военной активности стран НАТО в приграничных районах. В этой связи он напомнил о совершенствовании военной инфраструктуры в Польше и странах Балтии, в том числе за счет создания новых военных объектов в непосредственной близости от границы Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.