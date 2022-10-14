В офисе Зеленского пообещали найти способ сохранить работу Starlink без Илона Маска Фото: REUTERS

Власти Украины сумеют найти способ, как сохранить работу спутниковой связи Stralink без финансирования американской корпорации SpaceX миллиардера Илона Маска, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Давайте будем честны: нравится вам это или нет, Илон Маск помог нам пережить самые критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы сохранить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильную связь до конца переговоров», – написал он в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, Маск подтвердил, что SpaceX не в состоянии бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Ранее в распоряжении телекомпании CNN оказалось письмо, в котором SpaceX сообщала Министерству обороны США о планах прекратить оплачивать работу системы Starlink на Украине, а также о том, что больше не намерена предоставлять Киеву в течение неопределенного времени новые терминалы.