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Общество14 октября 2022 18:32

Минюст России внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иногагентов

В список попали также несколько журналистов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кинокритик Антон Долин*

Кинокритик Антон Долин*

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство юстиции России внесло кинокритика Антона Долина* в список СМИ-иностранных агентов. Обновленный реестр представлен на сайте ведомства.

Кроме него, список СМИ-иноагентов пополнили журналисты Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло* и Наталия Телегина*.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 14 октября, Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди»*.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию «Апрельские тезисы»*. Эта организация была учреждена лицом, также внесенным в реестр.

Кроме этого, ведомство внесло в перечень нежелательных организаций польскую WOT Foundation**. Ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» государства, отметили в Минюсте. Соответствующее решение принято по требованию Генпрокуратуры России.

*СМИ, выполняющие функции иноагента

**Признана в России нежелательной организацей