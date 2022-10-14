Минюст России внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иногагентов

Кинокритик Антон Долин*
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Министерство юстиции России внесло кинокритика Антона Долина* в список СМИ-иностранных агентов. Обновленный реестр представлен на сайте ведомства.
Кроме него, список СМИ-иноагентов пополнили журналисты Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло* и Наталия Телегина*.
Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 14 октября, Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди»*.
Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию «Апрельские тезисы»*. Эта организация была учреждена лицом, также внесенным в реестр.
Кроме этого, ведомство внесло в перечень нежелательных организаций польскую WOT Foundation**. Ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» государства, отметили в Минюсте. Соответствующее решение принято по требованию Генпрокуратуры России.
*СМИ, выполняющие функции иноагента
**Признана в России нежелательной организацей