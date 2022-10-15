Болгары недовольны новой волной украинских беженцев на морских курортах

Болгары возмутились очередной волной украинских беженцев, надвигающейся на морские курорты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгары гневно отреагировали на новую волну беженцев из Украины на одном из крупнейших морских курортов на востоке страны. Болгарские СМИ сообщили о 20 автобусах с беженцами, которые направляются в сторону Солнечного берега. Также сообщалось, что украинцы проявляют повышенный интерес к съемному жилью на этом морском курорте.

Читатели болгарского издания Dir.bg оставили множество недовольных комментариев под публикацией о приближающейся к Солнечному берегу очередной волны украинских беженцев.

В частности, болгар возмущает размер ежедневных выплат украинским беженцам и то, что эти расходы берет на себя Евросоюз, в который Украина еще де-юре не вступила. Также читатели издания недовольны тем, что украинские беженцы не интегрируются в экономическую систему страны и не пытаются устраиваться на работу.

«Они просто лежат и бока отращивают», - возмущается читатель с ником «баси благодат».

Другой комментатор предложил размещать украинских беженцев в заброшенных болгарских селах, чтобы они там сами зарабатывали себе на жизнь.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы усилили кризис образовательной системы в Германии.

Тем временем украинским беженкам с детьми в Европе предлагают жилье в обмен на интим и заманивают в секс-рабство.