Воздушная тревога объявлена по всей Украине Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Об этом в субботу, 15 октября, пишет украинский телеканал «Пятый».

«Воздушная тревога звучит по всей Украине», - сказано в сообщении в Telegram-канале «Пятого».

Напомним, днем ранее, 14 октября, воздушная тревога была объявлена в Одессе, Полтавской, Черкасской, Сумской и Николаевской областях, а незадолго до этого воздушную тревогу вновь объявили в Киеве, а также в нескольких других регионах Украины, среди которых Одесская и Днепропетровская области.

В начале недели, понедельник и вторник, 10 и 11 октября, украинские СМИ заявляли о взрывах и повреждениях, которые произошли на объектах критической инфраструктуры, среди которых энергетические. Так, среди прочего, сообщалось о повреждениях в результате ракетных ударов на Ладыжинской тепловой электростанции (ТЭС) в Винницкой области.