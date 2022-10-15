Замглавы МИД Грушко заявил о поражении НАТО на Украине из-за краха проекта "анти-Россия" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс уже сегодня потерпел поражение на Украине, которое связано с крахом проекта по превращению украинской территории в «анти-Россию».

«НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию"», - приводит ТАСС слова российского дипломата, который таким образом прокомментировал слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО.

Напомним, накануне Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением Североатлантического альянса. В ходе пресс-конференции в преддверии заседания главы Министерств обороны НАТО он отметил, что альянс сохранит и усилит поддержку Киеву для того, чтобы тот был в состоянии «продолжать защищаться и освобождать территорию».