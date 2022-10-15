В России на 15 октября 2022 года выявлено 13 384 случаев заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 13 384 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в субботу, 15 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 98 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 26 130 человек, что на 5,1% меньше по сравнению с минувшей пятницей, 14 октября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 657 человек, а это на 5,3% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на в субботу, 15 октября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 292 200. Жертвами COVID-19 стало 388 807 человека, а выздоровело 20 585 404 пациента.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 жителей России уже прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию.