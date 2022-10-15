Российский беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300 на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Российской Федерации.

Как сообщается, в распоряжение агентства попала аэровидеосъемка поражения пусковых установок украинского противовоздушного комплекса. На записи можно увидеть, что после удара беспилотника сдетонировал боекомплект комплекса.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, заявив, что такие меры нужны ввиду обстоятельств. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона намерена добиваться демилитаризации.