Российские войска сорвали подготовку ВСУ к высадке десанта в районе Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ заявили в субботу, 15 октября, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации сорвали попытку украинских войск высадить десант у Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как сообщается, в результате высокоточного удара Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации по пункту временной дислокации второго батальона украинской 65-й механизированной бригады, расположенного в районе города Запорожье, было уничтожено свыше 160 военных, размещавшихся в трех казарменных помещениях.

Напомним, 12 октября врио губернатора региона Евгений Балицкий сказал, что примерно 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС, были ликвидированы, отметив, что большинство лодок были потоплены.