Украинские беженцы массово покидают Чехию и возвращаются на родину Фото: REUTERS

Беженцы из Украины массово возвращаются на родину из Чехии. Транспортные сообщения в направлении Украины из Республики отмечают повышения уровня нагрузки на 30%. Об этом пишет сетевое издание "Список". По словам журналистов, автобусы и поезда "трещат по швам".

Ссылаясь на представителей транспортных компаний, издание сообщает, что больше украинцев покидает Чехию нежели въезжает на ее территорию. Чем, собственно, и обусловлена 30% нагрузка на рейсы.

В июне 2022 года количество въезжающих и выезжающих жителей Украины примерно уравнялось. Затем ситуация изменилась таким образом, что выезжающих из Чехии украинцев стало больше. Билеты покупаются в основном в направлении городов Западной Украины.

Недовольство вопросов мигрантов из Украины подняла сегодня и болгарская пресса. Болгары гневно отреагировали на новую волну беженцев из Украины на одном из крупнейших морских курортов на востоке страны. Болгарские СМИ сообщили о 20 автобусах с беженцами, которые направляются в сторону Солнечного берега.