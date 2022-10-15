Лукашенко заявил, что он ссорился и спорил с Путиным как с близким другом Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американскому каналу NBC заявил, что отношения с президентом России Владимиром Путиным не всегда были безоблачны и были ссоры и споры, но как у близких друзей. Видео с фрагментами интервью опубликовал телеграм-канал “Пул Первого”.

«Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что в последнее время их отношения с Путиным стали крепче. Со слов Лукашенко, они абсолютно доверяют друг другу.

В этом же интервью белорусский президент заявил, что разрешение конфликта на Украине возможно в течение всего одной недели. Он отметил, что многое в этой ситуации зависит от позиции США и Великобритании.