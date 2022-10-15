Замгенсека ООН Гриффитс приедет в Москву ради продления зерновой сделки

Заместитель генерального секретаря ООН Гриффитс надеется убедить Москву продлить зерновую сделку Фото: REUTERS

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс 16 октября 2022 года лично посетит Москву. По данным информагентства ТАСС, главная цель визита Гриффитса в российскую столицу - попытка добиться продления сроков действия зерновой сделки.

По предварительной информации, высокопоставленный представитель ООН в ходе предстоящей поездки рассчитывает получить более четкое понимание позиции Москвы по продлению зерновой сделки после истечения ее срока действия в конце ноября нынешнего года.

При этом отмечается, что какие-либо окончательные договоренности в любом случае будут достигнуты, скорее всего, позднее.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что он очень недоволен тем, как реализуется зерновая сделка: по его словам, зерно, вывозимое из украинских портов, почти не доходит до беднейших стран мира, а достается богатым западным государствам.

"Зерновая сделка" была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии России, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре текущего года. В Организации объединенных наций полагают, что заключенное соглашение о вывозе зерна из украинских портов может стать шагом на пути к миру между Киевом и Москвой. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш публично сообщал, что верит в продление сделки и ее успешную реализацию.