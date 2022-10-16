Военный эксперт Иглен допустил гибель США из-за недобора в армию

Эксперт Иглен назвала мобилизационный кризис главной проблемой вооруженных сил США. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты столкнулись с мобилизационным кризисом, который может в дальнейшем привести к гибели страны. Об этом эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен пишет в издании 19Fortyfive.

Обозреватель заявила, что американская армия недополучила 25 процентов от запланированного мобилизационного плана (15 000 военнослужащих). Иглен назвала «нехватку живой силы для защиты нации» самым грозным из существующих врагов Пентагона.

Ранее американские СМИ сообщали, что армия США испытывает дефицит новобранцев после фиаско в Афганистане, отмечая, что Вооруженные силы Соединенных Штатов сократились на 12 тысяч человек по состоянию на май 2022 года.

Напомним, американцы пришли в ужас, когда сравнили рекламу призывной кампании армии США с российских вооруженных сил. В то время, как рекламный ролик армии РФ показывает силу и мужество российских солдат, ролик армии США рассказывает историю девушки-капрала из семьи с однополыми родителями.