Си Цзиньпин заявил об усилении стратегических возможностей армии Китая Фото: REUTERS

Китай намерен нарастить потенциал своих Вооруженных сил для защиты государственного суверенитета. Такое заявление в воскресенье, 16 октября, сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Должны претворить в жизнь идею партии об укреплении армии … ускорить … модернизацию военной организации, личного состава, вооружений и техники, улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета», - заявил он в ходе церемонии открытия 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Генеральный секретарь КПК также заявил, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем на мирных условиях, но допускает применение силы в случае необходимости. Тем не менее, по его словам, при любом раскладе меры не будут направлены против мирного населения.

Напомним, накануне в Коммунистической партии Китая заявили, что Пекин не исключает применения силы в решении тайваньского вопроса, однако только в отношении сторонников независимости и вмешательства извне.