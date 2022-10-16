Эксперт объяснил страх Запада перед российской суперторпедой Фото: Минобороны РФ

Военный политолог Андрей Кошкин заявил, что США и их союзники, включая Японию, активно обсуждают возможности использования Россией ядерного оружия, принимая во внимание все имеющиеся варианты.

"Для Японии вариант "Посейдона" весьма актуален, потому что это государство островное и для них использование силы искусственно созданного цунами весьма чувствительно. К тому же это единственная нация, которая пережила атаку ядерного оружия от США, да ещё и трагедию "Фукусимы", — сказал он в беседе с "Пятым каналом".

По словам Кошкина, беспилотник способен автономно находиться в спящем режиме в укромном месте, после чего активизироваться и развить скорость до 200 километров в час.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты Америки хотели бы ограничить использование Россией беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", передает Life.ru

В июле сообщалось, что США увидели угрозу и возможную причину начала холодной войны с Россией в российской подводной лодке «Белгород». Как отмечал обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон, российская подлодка может использоваться для наблюдения и нанесения ядерного удара, рассказывают "Известия".

Пожалуй, не за одним новейшим оружием России разведка США не следит так бдительно, как за нашим подводным беспилотником "Посейдон". Что же собой представляет это оружие, которое военные эксперты США назвали уже "Торпедой Судного дня"? Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец рассказывает о новейшем российском оружии – роботизированном подводном аппарате «Посейдон», средств защиты от которого ни у кого в мире нет. Подробнее.