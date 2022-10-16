Миллер назвал потолок цен на газ нарушением контрактов, которое повлечет прекращение поставок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Введение потолка цен на российский газ станет нарушением условий контрактов, которое повлечет за собой прекращение поставок. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«На самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», - сказал глава «Газпрома» в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в воскресенье, 16 октября, в Telegram-канале телеведущего Павла Зарубина.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не собирается поставлять нефть в страны, которые решать установить ограничения на стоимость российской нефти. Он назвал такие меры вмешательством в рынок, который может привести только к дефициту.