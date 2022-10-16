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Происшествия16 октября 2022 8:55

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о двух раненых при обстреле ВСУ

В Белгородской области прошел обстрел
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о двух раненых при обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о двух раненых при обстреле ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых», - написал глава области в воскресенье, 16 октября.

Напомним, днем ранее, 15 октября, Министерство обороны РФ заявило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области прямо в ходе занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к участию в специальной военной операции России на Украине, был совершен теракт. Как сообщалось, террористы, которые устроили стрельбу на военном полигоне, были оперативно уничтожены ответным огнем.