Депутат Госдумы Каргинов считает, что Маска вынудили снабжать Украину спутниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владелец корпорации SpaceX Илон Маск согласился поставлять Украине спутниковые системы Starlink за собственный счет под давлением, считает заместитель главы комитета Государственной думы по Дальнему Востоку Сергей Каргинов.

«Господина Илона мотает из стороны в сторону: то он поставляет спутниковые системы Украине, то нет, то снова поставляет. Я уверен, что сам он не хочет снабжать Незалежную спутниковыми системами, да еще за свой счет, но его заставляют», – написал депутат в своем Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, после заявления предпринимателя об отказе снабжать Украину спутниками на него сразу же начали оказывать давление из-за отказа от приобретения Twitter. Затем Маск «переобулся» и решил продолжить поставки, обратил внимание Каргинов. По мнению депутата, миллиардеру просто не оставили выбора.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский бизнесмен сообщил, что будет и далее финансировать Starlink для Украины из своего кармана. При этом он возмутился, что другие компании получают миллиарды из бюджета.