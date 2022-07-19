Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, который напугает Евросоюз Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз.

"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины", - сказал он в интервью "Forbes Украина".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в ЕС в феврале 2022 года. Польша предложила немедленно принять Украину в ЕС. В июне 2022 года Украина получила вожделенный ею статус кандидата в члены Евросоюза. Зато, чтобы предоставить ей вместе с Молдавией такой статус, проголосовали все члены Евросоюза.

В то же время эксперты назвали пять главных причин, почему Украине не светит членство в ЕС, среди них коррупция, бедность и проблемы с демократией.