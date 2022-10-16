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Политика16 октября 2022 17:33

В Запорожье заявили, что ВСУ готовят городу судьбу Мариуполя

Украинские военные расселяют жителей в квартиры рядом с боевиками, делая их таким образом живым щитом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Запорожье заявили, что ВСУ готовят городу судьбу Мариуполя

В Запорожье заявили, что ВСУ готовят городу судьбу Мариуполя

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины готовят Запорожью судьбу Мариуполя и намерены использовать население города в качестве живого щита, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наши враги готовят Запорожью реально судьбу Мариуполя. Что они делают: забирают все квартиры, где нет хозяев или хозяева нелояльны. Их расселяют группами по пять-семь человек, не больше, чтобы один прилет их не уничтожил», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как объяснил Рогов, украинские военные действуют так же, как до этого в Мариуполе, то есть расселяют жителей в квартиры рядом с боевиками, делая их таким образом живым щитом.

Как писал сайт KP.RU, ранее член главного совета ВГА Запорожья рассказал, что ВСУ сменили план по захвату Запорожской атомной электростанции и теперь намерены форсировать Днепр с западной стороны Каховского водохранилища.